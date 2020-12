Le Mans FC victorieux à Avranches, après trois semaines sans compétition à cause du coronavirus

Les joueurs du Mans FC renouent de la plus belle des manières avec la compétition. Ils ont gagné 2 à 0 contre Avranches ce lundi soir à l'extérieur, après plus de trois semaines sans matchs à cause du COVID-19.

Georges Gope-Fenepej a ouvert le score a la quatrième minute de jeu, et la recrue estivale Ghislain Gimbert justement appelée pour renforcer le secteur offensif a marqué le deuxième but au retour de la mi-temps.

Avec cette victoire, le Mans FC remonte à la 11e place de National.