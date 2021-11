"On n'a pas joué du tout" : Le Mans FC battu par Villefranche-Beaujolais

Le Mans FC a perdu ce vendredi soir son premier match en National depuis le derby à Laval le 17 septembre. Les Manceaux ont été dominés par Villefranche-Beaujolais sur le score de 2-0.

Dès la 19e minute, sur l'une des premières actions significatives, le gardien manceau Hatfout (dont c'était la première apparition avec l'équipe première) est allé chercher le ballon au fond de ses filets, à l'issue d'un coup-franc. Il a eu une demi-douzaine d'arrêts à réaliser.

Les sang-et-or, dangereux surtout via des centres de la gauche, ont donc buté tout le match sur la défense adverse. A la 68e, Villefranche a aggravé le score sur pénalty.

"On n'a pas joué du tout, tonne l'entraîneur manceau Cris. On manquait de profondeur, on manquait de passes vers l'avant, on manquait d'envie. De tout ce que j'ai demandé à mes joueurs, je n'ai rien vu ce soir".

"On était beaucoup plus proches du 3-0 que du 2-1, c'est une rencontre plutôt maîtrisée", se félicite au contraire le coach visiteur Hervé Della Maggiore.

Ce mauvais résultat met Le Mans à 9 points de Villefranche, troisième. "Il faut réagir tout de suite, ce mois de décembre va peser sur le championnat", insiste Cris.