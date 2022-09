Le Mans. Patrick Van Kets, ancien attaquant du MUC 72, est décédé

Patrick Van Kets était le 2e meilleur buteur de l'histoire du club. Auteur de 66 buts, il a porté le maillot sang et or entre 1993 à 1997 en D2. Olivier Pédemas, coéquipier : "Patrick était une très belle personne". Cyril Yvon, supporter : "il était très proche de nous".

Atteint de la maladie Charcot, Patrick Van Kets est décédé à l'âge de 55 ans. Écoutez Oliver Pédemas, ancien gardien et coéquipier de l'attaquant belge, et Cyril Yvon du Support'R Club et du média numérique La Tribune mancelle :

Olivier Pédemas et Cyril Yvon rendent hommage à Patrick Van Kets Copier

En sa mémoire, une minute d'applaudissements résonnera ce vendredi soir au Stade Marie-Marvingt avant le match du Mans FC face à l'US Avranches.