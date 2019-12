Le Mans - PSG : "On est favori mais on doit respecter le jeu", insiste Thomas Tuchel

Paris, France

"On veut gagner toutes les compétitions", assure Thomas Tuchel. Pour la dernière édition de la compétition, l'entraîneur parisien et son équipe repartent à la conquête de la Coupe de la Ligue qu'ils ont laissé filer la saison dernière. Le PSG entre en lice en huitième de finale, ce mercredi, sur la pelouse du Mans. Le leader de ligue 1 part largement favori face au 18e de Ligue 2. "Mais on doit respecter le jeu et respecter le foot", estime le technicien allemand. "Pour ça, on doit être attentif, concentré et sérieux", précise-t-il.

Le Mans, tombeur des Niçois

Si les Manceaux font figure d'outsider pour cette rencontre, ils n'oublieront pas qu'ils ont déjà fait chuter une équipe de l'élite cette saison. Pour atteindre les huitièmes, Le Mans est venu à bout de Nice (3-2). "Ils mettent beaucoup de buts, c'est une équipe agressive offensivement, mais ils prennent aussi beaucoup de buts. Je m'attends à une ambiance très forte et à une équipe courageuse. Ils n'ont rien à perdre", estime Thomas Tuchel.

Cavani ne sera pas du voyage

Absent pour le déplacement à Saint-Étienne, Edinson Cavani manquera aussi le voyage dans la Sarthe. L'Uruguayen ressent toujours une gêne musculaire "qui suffit à ne pas le sentir libre", estime Thomas Tuchel. "Il a un peu peur de se blesser à nouveau, c'est peut-être bien de finir l'année sans prendre de risque et de reprendre en janvier", précise le coach.

La liste des absents côtés Rouge et Bleu ne se limite pas au Matador. Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye restent à l'infirmerie après leur blessure face à Montpellier. Abdou Diallo est malade alors que Julian Draxler est suspendu pour cette rencontre. En revanche, Ander Herrera, indisponible depuis plusieurs semaines va faire son retour dans le groupe.