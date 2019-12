Le Mans s'attaque à un autre Paris

Sarthe, France

Retour à la réalité pour Le Mans FC. Moins de 72 h après l'élimination en coupe de la Ligue face au grand PSG, les Sang et or affrontent ce samedi le Paris FC pour le compte de la 19e journée de Ligue 2. Face à ce concurrent direct pour le maintien (le PFC est actuellement 19e à deux points derrière), les Manceaux vont devoir faire fi de la fatigue accumulée au cours d'une première partie de saison marathon (25 matchs officiels), ponctuée par huit rencontres lors des cinq dernières semaines.

Pour un club de ligue 2 en pleine reconstruction, encore dépourvu, par exemple, d'une vraie cellule médicale, c'est beaucoup. Et ça tire forcément un peu confirme le défenseur manceau Alexandre Vardin : "Avec la coupe de France et la coupe de la Ligue, oui, on est fatigué. Mais c'est une bonne fatigue car c'est super de jouer ces matchs-là. Après, le championnat c'est notre quotidien et cette rencontre est très importante, on n'a pas du tout l'intention de la bâcler. Parce qu'on peut au minimum les garder à distance. Et si on gagne, on tape un gros coup."

Basculer à la trêve en dehors de la zone rouge ?

En effet, si les Manceaux revenaient du stade Charléty avec une victoire, ils pourraient boucler cette phase aller avec 20 points, probablement autour de la 15e place. Une perspective quasi-inespérée au vu du début de saison catastrophique (huit défaites en neuf matchs) confirme le coach, Richard Déziré : "Ce serait une super opération qui nous mettrait à sept victoires d'un potentiel maintien sur la phase retour... Mais le PFC a également coché très fort ce match et ils vont y aller plein pot. Il ne faudra surtout pas être encore sur l'oreiller ou au fond du canapé en train de récupérer de notre match contre Paris ou de nos dernières semaines." Une chose est sûre en revanche : en cas de défaite, les Manceaux passeront les vacances en position de relégable.

Le même groupe que face à Paris, à une exception près

Au vu des forces en présence, Richard Déziré emmène à Paris le même groupe que celui retenu pour affronter le PSG. Seul changement : Boissier remplace Hafidi, sorti sur blessure mercredi (adducteurs). Thuram, Lévêque, Musavu-King, Gope-Fenepej (blessés), Aymes (reprise) et Kante (suspendu) sont toujours absents.