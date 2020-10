Le marché des transferts s'emballe à l'OM

Après avoir arraché, en infériorité numérique et grâce à un bel état d'esprit, un match nul (1-1) ce dimanche à Lyon, l'OM s'apprête à vivre une dernière journée de mercato inattendue et très riche, ce lundi.

Une surprise surprenante! L'OM s'apprête à vendre, enfin, son premier joueur lors de ce marché des transferts tardif, en raison de la crise sanitaire.

Bouna Sarr au Bayern Munich pour 10 millions d'euros!

Il aura fallu patienter jusqu'au dernier jour pour découvrir ce qui restera une belle surprise: Bouna Sarr, homme de devoir, formidable soldat qui ne possède pas le talent de certains de ses amis marseillais, va vivre une première expérience à l’étranger et dans l’un des plus grands clubs du monde, le Bayern Munich, tout récent champion d’Europe. Une aubaine pour lui et pour l’OM, en quête de quelques dizaines de milliers d'euros pour renflouer des caisses qui en ont besoin, et qui devrait récupérer 10 millions d’euros. Un contrat de 4 ans attend Bouna Sarr en Bavière.

Sur l’autoroute, il va croiser Mickaël Cuisance. "Cuisance est dans le deal" confirme André Villas-Boas. Le jeune milieu de terrain français , quiplaît au technicien portugais de l'OM depuis des mois et des mois, est attendu en prêt sur le Vieux-Port.

Caléta-Car va-t-il vraiment rester?

Les marchés des transferts, c’est l’inverse des soldes, c’est dans les derniers jours que ca s’emballe.

Lopez sur le départ, un remplaçant pour Bouna Sarr?

Ce lundi risque d’être encore animé du côté de la Commanderie. Car l’OM pourrait recruter un remplaçant à Bouna Sarr au poste d’arrière droit. Le milieu de terrain Maxime Lopez est annoncé sur le départ et qui dit que le défenseur Dujé Caléta-Car, qui veut jouer la Ligue des champions avec l’OM, ne quitte pas la Provence si un club anglais lâche un gros paquet de billets dans les dernières heures d'un marché finalement surprenant.