Le mardi noir du Toulouse Football Club

Le cauchemar du TFC. On ne pouvait pas imaginer pire journée pour Toulouse hier mardi en Haute-Savoie. Battus 2-0 par cette équipe de N2 dans un match où ils n'ont pas existé, les Violets s'avancent malgré tout vers une fin de saison excitante et pourtant très incertaine.

Ngoumou positif en cours de route

Partis en avion à la mi-journée en direction de la Haute-Savoie, les Toulousains ont perdu un joueur une fois arrivés. Nathan Ngoumou a ressenti des symptômes au cours du voyage et a été rapatrié sur Toulouse.

Quatre cas positifs à la fin du match

Quatre joueurs, parmi les premiers cas de Covid-19 de ce cluster du printemps, étaient de retour à Annecy. Malheureusement, après le match, le club a annoncé quatre nouveaux cas. Des résultats tombés après la rencontre, alors que le TFC quittait le parc des sports d'Annecy. Par ailleurs, deux membres du staff ont également contracté le virus.

Et maintenant ?

Comptant 12 joueurs positifs à ce jour, le TFC a demandé le report de ses deux prochains matches de championnat. Face à Pau samedi, et au Havre mardi 27 avril. Problème : le conseil d'administration de la Ligue se réunit ce mercredi pour ajuster et sans doute alléger le protocole Covid pour la fin de saison. Ainsi, on pourrait devoir jouer un match malgré 12 cas positifs. Actuellement, il prévoit qu'au-delà de dix cas positifs sur un groupe de 30 joueurs dans un délai de dix jours, une équipe ne peut pas jouer.

Si report(s) il y avait, les dates pour caser des matches ne sont pas légion. Sachant que la Ligue veut à tout prix faire jouer tout le monde en même temps lors des deux dernières journées, par souci d'équité. Si la Ligue annonce des reports, il faudra forcément jouer en semaine. Ou repenser tout le calendrier de la fin de saison, en prenant en compte les barrages.

Le calendrier du TFC jusqu'à la fin de la saison de Ligue 2 :

Samedi 24 avril : TFC-Pau (demande de report)

Mardi 27 avril : Le Havre-TFC (demande de report)

Lundi 3 mai : Paris FC-TFC

Samedi 8 mai : TFC-Caen

Samedi 15 mai : Dunkerque-TFC