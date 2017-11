Le marseillais Bouna Sarr reconnaît fumer la chicha en "petit plaisir occasionnel"

C'est une pratique "à la mode" chez les footballeurs professionnels. Pas un interdit, mais un petit plaisir "peut-être coupable". Et Bouna Sarr reconnaît céder parfois à la tentation

Récemment, les affaires des joueurs parisiens Serge Aurier et L. Kurzawa ont rappelé combien la chicha est de plus en plus prisée par les footballeurs professionnels. Mais ce phénomène semble bien toucher une grande partie des clubs français.

Et le marseillais Bouna Sarr vient à son tour de reconnaître être un usager "occasionnel"

"C'est occasionnellement un petit plaisir. Je ne m'en cache pas. Come certaines personnes peuvent avoir des péchés mignons pour les gâteaux, les bonbons ou autre. Je ne pense pas être un gros consommateur, loin de là. Et ça ne joue pas sur mes performances athlétiques: je n'ai aucun mal à courir sur le terrain, à répéter les efforts… " Bouna Sarr

Bouna Sarr et sa pratique de la chicha Copier

Et le club marseillais, comment gère-t-il ?