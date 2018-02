Et s'il était la grande surprise de Didier Deschamps, parmi les Bleus retenus pour la prochaine Coupe du Monde de football en Russie ? Le défenseur de l'OM, attaquant il y a quelques mois, est en train de réussir sa reconversion et pourrait tirer son épingle du jeu.

MARSEILLE

Ce sont nos confrères de L'Equipe qui ont dévoilé l'intérêt prononcé de Didier Deschamps, le sélectionneur, pour le marseillais Bouna Sarr. Le poste d'arrière droit en Equipe de France est plus que jamais ouvert. Et l'ancien messin pourrait bien coiffer tous les autres concurrents sur le poteau.

"Rien n'est impossible dans la vie" Bouna Sarr

Le forcing de la Guinée

Il y a quelques semaines, Bouna Sarr l'a reconnu lui même : "je suis officiellement latéral droit'". Pourtant, ce poste semblait d'abord pour lui un choix par défaut. Attaquant, il semblait plafonner à l'OM. Surtout à droite, avec la concurrence d'un Florian Thauvin qui marche sur l'eau depuis le début de saison. Alors, l'ancien messin a fait le choix de la raison, et suivi les conseils de Rudi Garcia. Même si c'est vrai, l'histoire retiendra que sa première apparition à ce poste remonte à l'ère Franck Passi, et avait été loin d'être couronnée de succès (septembre 2016, contre Rennes)

Pk vous êtes bêtes comme ça ? 😂🤣🤣🤣 K.O https://t.co/DTN2IU3Iyf — BOUNA SARR (@BounaSarr_10) February 10, 2018

Cette saison, sa reconversion semblait d'abord une idée de dépannage, pour suppléer, et faire souffler le japonais Hiroki Sakaï. Mais Bouna fait preuve d'un tel investissement dans son nouveau costume, qu'il commence peu à peu à inquiéter sérieusement son coéquipier pour une place de titulaire.

"Franchement c'est mérité. C'est un poste qu'il découvre seulement. Franchement, chapeau à lui ! Et il ne peut que s’améliorer encore" Morgan Sanson

Le joueur marseillais Bouna Sarr est suivi par Didier Deschamps et son staff dans l'optique d'une sélection en équipe de France https://t.co/AGTIoVuofspic.twitter.com/1ueOlViRta — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 9, 2018

A déjà 26 ans, l'ancien messin a toujours repoussé jusqu'ici les sollicitations d'un autre pays.. la Guinée - et elles sont répétées. Mais l'Equipe de France : impossible de refuser. Et si Bouna Sarr vit sa métamorphose en vitesse accélérée dans ce couloir droit, le marseillais reste surtout humble et fait profil bas.

"Vous savez très bien que je reviens de très loin à l'OM. Maintenant, il faut que je continue à bosser. L'objectif premier est d'être très bon avec Marseille" Bouna Sarr

Le doublé de Bouna Sarr qui élimine le Brésil en demi. pic.twitter.com/GGFAWYRT37 — Mr. Kaiz (@MrKaiz) February 8, 2018

Il y a 12 ans, Pascal Chimbonda avait été l'invité surprise, en dernière minute, de Raymond Domenech pour la Coupe du Monde; il n'a d'ailleurs porté qu'une seule fois le maillot des Bleus. Mais aujourd'hui, qui sont les candidats potentiels au poste de latéral droit ? Sidibé, Pavard, Jallet ou encore Debuchy. La France affronte la Colombie et la Russie fin mars. Avec Bouna Sarr ?