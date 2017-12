Le marseillais Dimitri Payet "premier impatient" sur le niveau de ses performances

Il reste, pour toujours, la "tête de gondole" du premier mercato marseillais de l'ère McCourt. Dimitri Payet a un talent monstre, c'est indéniable. Mais même ses plus fervents admirateurs restent sur leur faim depuis son retour à l'OM au mois de janvier dernier.

A West Ham, il semblait marcher sur l'eau. Et les nouveaux dirigeants de l'OM étaient fiers de pouvoir s'offrir ses services, en ramenant "au pays" un joueur qui avait déjà brillé sous les couleurs marseillaises avant son court exil en Angleterre.

Mais depuis le début de saison, le réunionnais n'est pas épargné par les blessures. 2 exactement. Et son corps meurtri a de lourdes conséquences sur ses prestations. Au-delà de ses statistiques -1 but et 3 passes en Ligue 1- son niveau général reste insuffisant pour un joueur de calibre, malgré quelques éclairs qui rassurent sur son talent.

"Mon début de saison est difficile, tronqué par 2 blessures successives ; ça m'a ralenti dans ma progression. J'aurais préféré éviter ces blessures, mais ça fait partie du métier, je ne m'alarme pas. J'espère que c'est de l'histoire ancienne, je touche du bois. l'impatience à mon sujet ? Je peux le comprend, mais le premier impatient c'est moi. Quand on n'est pas au top sur le terrain, on ne peut pas faire ce qu'on veut (..) je bosse pour revenir au plus vite' Dimitri Payet

Voir Payet jouer dans cet état là me fait de la peine...ça me manque de plus le voir aussi virevoltant, libéré et casser les reins des défenseurs autant qu'il le faisait à West Ham😪#MHSCOMpic.twitter.com/55SOQ7EuUs — Arnaud_T (@Scorp17X) December 3, 2017

En attendant, son entraîneur n'a d'autre choix que de se montrer bienveillant et patient avec son maître à jouer.

"Aucune impatience. A Metz il a été très bien (...) Le fait de l'avoir ménagé jeudi (contre Salzbourg en Europa League) a dû lui faire du bien, d'ailleurs quand il est rentré il a été très bien. On a besoin d'un Dimitri à son meilleur niveau, et petit à petit il va le retrouver" Rudi Garcia, son entraîneur

Alors, de quoi s'alarmer quand même dans la perspective de la Coupe du Monde en Russie l'été prochain ? Le Réunionnais est-il vraiment à l'abri d'une mauvaise surprise au sein de la sélection ?

"Honnêtement, je ne suis pas un fan de statistiques, même si à mon poste c'est important. Ce n'est pas ce qui m'intrigue. J'ai été blessé, je peux faire mieux, et pourtant je ne suis qu'à 2 longueurs du meilleur passeur du championnat. Je travaille plutôt pour m'épanouir et aider mes coéquipiers du mieux possible" Dimitri Payet

A tous ceux qui dise que Dimitri Payet n’est pas en forme #TeamOM 🔵⚪️pic.twitter.com/NZ7vqaptOP — O_Marseille13 (@O_Marseille13) December 7, 2017

Pour lui, il reste encore largement la place pour monter dans le train des Bleus qui iront en Russie l'été prochain. Même si à Marseille, c'est un autre joueur qui bouscule la hiérarchie et qui.. lui soigne particulièrement ses statistiques dans cette optique : Florian Thauvin, 8 buts et 6 passes.

Face à St-Etienne, ce dimanche, l'OM aurait bien besoin en tout cas d'un coup de génie dont seul le Réunionnais reste capable.