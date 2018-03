MARSEILLE

Partira, partira pas du PSG cet été ? Tout et son contraire circule au sujet de Neymar. Le père de l'attaquant a lui-même assuré mardi que son fils avait "un avenir" au Paris SG, malgré les rumeurs de départ du joueur, actuellement en phase de rééducation au Brésil après son opération du pied droit. Le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi a pour sa part déclaré à propos de son joueur : "Il est heureux, très motivé et enthousiaste pour revenir le plus vite possible"

A Marseille, il y a un joueur qui connaît très bien Neymar, c'est son compatriote Luiz Gustavo. Et voilà ce qu'il déclare, pour sa part, à propos des rumeurs d'un départ du Brésilien du PSG

"Pour le championnat, pour le pays, voire pour nous tous, un joueur de ce niveau-là, ce serait très bien qu'il reste ici"

Luiz Gustavo ajoute quand même...

"Nous savons très bien qu'il a beaucoup de possibilités pour changer de club, on va voir ce qu'il va se passer dans les prochains mois.." Luiz Gustavo

L'OM de Luiz Gustavo, 3e de Ligue 1, reçoit l'Olympique lyonnais (4e) ce dimanche (21h) au stade Vélodrome.