Le match amical prévu mercredi 21 juillet entre les Verts et l'OGC est annulé

Après leur victoire contre Grenoble (2-1) ce samedi 17 juillet, les Verts devaient enchaîner ce mercredi 21 juillet contre un club de Ligue 1 : l'OGC Nice. La rencontre était prévue à 18 heures à Aix-les-Bains au stade Jacques-Forestier. Seulement voilà, elle a finalement été annulée à la demande des Niçois.

Selon l'Equipe, le coach fraichement débarqué au Gym, Christophe Galtier, a demandé cette annulation pour avoir une semaine complète d'entraînement. Une décision apprise par le coach de Saint-Etienne juste après la rencontre des Verts samedi contre Grenoble à l'Envol Stadium d'Andrézieux-Bouthéon et commentée par Claude Puel comme le rapporte nos confrères d'Evect: "Le match de Nice est annulé, de la part des Niçois. On ne sait pas pourquoi. Trois jours avant de disputer la rencontre, c'est un petit peu cavalier mais c'est comme ça. On va changer un peu notre programme et effectuer une semaine d'entraînement."

Prochaine échéance pour les Verts : ce sera donc finalement samedi 24 juillet contre son voisin le Clermont Foot, club promu en Ligue 1. Ce sera le quatrième match amical de préparation pour les Verts cet été et ce sera à Geoffroy Guichard.