Le match amical Sète - Montpellier à huis-clos ce samedi ?

Initialement programmée le 25 juillet, la rencontre entre le FC Sète et le MHSC devrait se tenir ce samedi, au centre d'entraînement de Grammont, à condition que l'état de santé des joueurs le permette. En revanche, le match se jouera à huis-clos.

L'affiche Sète / Montpellier avait été annulée fin juillet, après qu'un défenseur sétois avait été testé positif au Covid-19. Finalement, la rencontre très attendue devrait pouvoir avoir lieu, mais à priori sans public, malgré la volonté du club sétois. Le match devrait se tenir ce samedi, non pas au stade Louis Michel mais à Montpellier, à Grammont (18h), à condition que les tests des joueurs soient négatifs. Les résultats sont attendus dans la journée de vendredi.

La mairie de Sète a d'abord souhaité l'organiser sans public sur sa commune, elle qui vient d'annuler les festivités de la Saint-Louis en raison de la crise sanitaire, avant de demander sa délocalisation. Ceux qui avaient acheté un billet seront remboursés.

Pour affronter le MHSC, le FC Sète a choisi de renoncer à un amical contre Béziers, ce vendredi. Le club biterrois a d'ailleurs réagi, ce jeudi soir, sur twitter, en faisant part de son incompréhension et de son regret. De son côté, Montpellier avait d'ores et déjà annulé un déplacement à Milhaud, samedi, pour affronter Clermont (L2). Toutes les mesures seront prises par les deux clubs et par les organisateurs, pour assurer au maximum la sécurité de tous les acteurs.