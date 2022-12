Le match ASNL - Martigues reporté en raison de l'état du terrain de Picot

L'AS Nancy Lorraine est déjà en vacances ! Le club au chardon ne disputera pas son match de National face à Martigues ce vendredi 16 décembre. Le délégué et l'arbitre de la rencontre ont constaté à la mi-journée l'impossibilité de jouer la rencontre sans prendre de risque et ont décidé du report du match.

L'inquiétude a grandi ce jeudi soir alors qu'une bande de pelouse restait gelée entre les deux surfaces de réparation. Malgré les efforts du club, il n'a pas été possible d'attendrir le terrain et d'ôter cette bande gelée qui mettait en danger les joueurs et l'arbitre alors que le reste du terrain était praticable.

La rencontre se jouera donc au plus tôt au mois de janvier désormais après la trêve hivernale.