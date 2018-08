Lens, France

La rencontre de Ligue 2 prévue ce samedi à 15h entre Béziers et Lens a été reportée par la Ligue de football professionnel. Le terrain a été jugé impraticable.

Nous ne connaissons pas pour le moment la date de report.

Comment expliquer le mauvais état de la pelouse ? Une première piste mènerait aux rugbymen de Béziers. Il ont disputé ce vendredi, sur cette même pelouse du stade de la Méditerranée, la deuxième journée de Pro D2 face à Massy.

La pelouse du stade de la Méditerranée ravagée par les crampons des rugbymen ? © Radio France - Olivier Maillard

Réaction du RC Lens

Dans un communiqué, le Directeur Général du Racing Club de Lens, Arnaud Pouille, a tenu à réagir à cette annulation : "On pense en premier lieu aux 1000 supporters qui devaient assister au match et qui font des sacrifices familiaux et financiers pour vivre leur passion. 2000 km en 24 heures... pour entendre qu’il y a une annulation à cause de l’état de la pelouse, en plein été. Et alors que le terrain a été homologué 48 heures avant. Nous attendons de plus amples explications concernant cette décision prise par la Ligue ainsi que les propositions de dédommagements qui devront accompagner cette décision. Surtout, et avant toute chose, pour nos supporters. Déjà privés du déplacement à Metz pour la prochaine journée de championnat, nos supporters sont encore une fois face à une situation très difficilement acceptable."

Impossible de jouer au football selon la LFP © Radio France - Olivier Maillard

Une cinquantaine de supporters lensois ont rencontré les dirigeants du RC Lens, sur la pelouse du stade de la Méditerranée avant d'entamer une petite partie de foot.

Rencontre entre les supporters et les dirigeants lensois © Radio France - Olivier Maillard