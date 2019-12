Le match Bordeaux - Nîmes interrompu par une action des supporters

On jouait la 11ème minute de ce Bordeaux-Nîmes au Matmut Atlantique quand un petit groupe de supporters est entré sur la pelouse. L'arbitre a interrompu le match pendant plus de 20 minutes.

Bordeaux, France

Les Ultras de Bordeaux réclament toujours la démission du président délégué du club Frédéric Longuépée. Ce mardi, alors qu'on jouait la 11ème minute de la rencontre entre Bordeaux et Nîmes, comptant pour la 16ème journée de Ligue 1, un petit groupe de supporters a réussi à entrer sur la pelouse, du côté du corner girondin, pour manifester son mécontentement contre la direction du club.

Même si les supporters sont restés derrière la ligne de but, l'arbitre Clément Turpin n'a pris aucun risque. ll a aussitôt interrompu le match et demandé aux joueurs et aux staffs de regagner les vestiaires. Benoît Costil a fait signe à quelques coéquipiers de l'accompagner pour voir les supporters. Le capitaine girondin a discuté de longues minutes, sans succès, puis a fini par gagner lui aussi les vestiaires. Le groupe est resté près d'un quart d'heure sur le bord du terrain avant de regagner les tribunes, tout en scandant "Longuépée démission" sous le regard impassible du président délégué, présent au stade.

Le match n'a repris que vingt minutes plus tard, avec un avertissement : à la prochaine intrusion sur le terrain, la rencontre serait définitivement arrêtée.