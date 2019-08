Le match Brest-Rennes en Ligue 1 se jouera à guichets fermé !

A 15 jours du derby Brest-Rennes en Ligue 1 de football, il ne reste plus une place à vendre.

Brest, France

Ne cherchez plus ! On se doutait que la confrontation entre le Stade Brestois et le Stade Rennais susciterait de l'engouement, c'est confirmé !

Il n'y a plus une seule place à vendre pour ce choc Brest-Rennes en championnat de Ligue 1 de football le 14 septembre prochain. Le match se jouera à guichets fermés.

Une consolation ? Le derby sera bien sûr à vivre en direct à la radio sur France Bleu Breizh Izel, radio officielle du Stade Brestois et sur France Bleu Armorique.

Et pourquoi pas jouer avec nous ? Nous aurons les toutes dernières places à vous faire gagner dans les jours qui viennent...