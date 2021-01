Ligue 2 : le match Chambly-Niort sera rejoué la semaine prochaine

A la veille du 8ème tour de la coupe de France, Sébastien Desabre a confirmé que le match Chambly-Niort, reporté samedi dernier en raison de la neige, sera bien rejoué dès la semaine prochaine. Pour l'entraîneur niortais, cette reprogrammation, c'est la meilleure des solutions pour les joueurs : "Nous avons la volonté de jouer ce match, nous ne cherchons pas à gagner des rencontres sur tapis vert".

La date du mercredi 27 janvier tiendrait la corde, reste à définir l'horaire exact. Cela va néanmoins alourdir un calendrier déjà passablement chargé pour les Chamois qui vont jouer à partir de demain cinq matches d'affilée tous les trois jours, voire huit si Niort se qualifie pour les 32èmes de finale de la coupe de France.

"C'est pour cela qu'il y aura de la rotation et une gestion de l'effectif" a souligné le technicien poitevin. Le capitaine Dylan Louiserre et le défenseur Bryan Passi ne feront pas le déplacement en Haute-Garonne.

Pas de diffusion télé pour Toulouse-Niort

En revanche, Valentin Jacob fera son retour dans le groupe, au même titre que Brahim Konaté et Antoine Baroan. "On connaît cet adversaire, on y va pour gagner. On a autant de chance qu'eux de se qualifier. Un match de coupe, tout peut se passer, même s'il n'y a pas de prolongations cette année" a analysé Sébastien Desabre.

A noter, aucun diffuseur TV n'assurera la couverture de cette rencontre. Plus que jamais, pour le direct, il faudra compter sur la radio partenaire des Chamois. Toulouse-Niort, match à vivre à partir de 18h en intégralité sur France Bleu Poitou et francebleu.fr.