"Le match Chauvigny-OM aura bien lieu à Limoges" dit le maire Gérard Herbert

"C'est le plus grand match de notre histoire. Et il aura bien lieu à Limoges". Le maire de Chauvigny, Gérard Herbert, a tenu à remettre les pendules à l'heure. Oui, le 16ème de finale de coupe de France entre le club de sa ville et le grand OM aura bien lieu en Nouvelle-Aquitaine sur la pelouse du stade de Beaublanc à Limoges. "C'est vrai qu'on attend la validation définitive des autorités lundi, c'est aussi vrai que lors des dernières discussions, il fallait trouver un compromis concernant la sécurité, notamment le nombre de CRS présents le soir du match aux abords de l'enceinte". Mais cela ne remet pas en cause le choix limougeaud.

"Le chiffre de 140 membres des forces de l'ordre a été évoqué. 70 à la charge de la ville de Limoges, 70 à notre charge, mais on espère encore pouvoir assouplir ces effectifs. Se pose aussi la question d'interdire les Ultras marseillais de déplacement sur cette rencontre, le contexte sanitaire... Ces détails seront réglés dans les prochaines heures. Mais le match se fera en Haute-Vienne, la fédération, le ministère, la préfecture, tout le monde travaille pour valider ce scénario".