Le match de coupe de France Heillecourt-Uckange arrêté, après des débordements

Ce dimanche après-midi, le club de football d'Heillecourt menait 3 buts à 1 à la 85e minute face à son hôte Uckange, lorsque l'arbitre a sifflé la fin du match.

En cause, des débordements en dehors du terrain. Des supporters cagoulés venus d'Uckange "ont gazé du public heillecourtois" témoigne Sébastien Habillon, l'entraîneur d'Heillecourt.

Certains supporters d'Uckange incontrôlables

Le club d'Heillecourt s'attendait à ce genre d'évènement. "On a essayé de s'organiser au mieux. J'avais pris contact avec le président d'Uckange pour m'assurer du bon déroulé. Il n'y a rien à dire sur le club. Mais ils ont une partie de supporters qu'ils ne peuvent pas contrôler" explique Loïc Bouger, le président d'Heillecourt.

Ils ont cassé des barrières, des mains courantes...

"Ils ont cassé des barrières, des mains courantes... Tout ce qu'on ne veut pas voir sur un terrain de football. Beaucoup de gamins ont été traumatisés par ce qu'ils ont vu" poursuit-il. La police est intervenue.

"C'est une déception incroyable, on n'a même pas pu fêter notre victoire. On est complètement abasourdis et désolés de ce genre de situation" réagit Sébastien Habillon, l'entraîneur d'Heillecourt.

La commission de discipline devra se prononcer dans les prochains jours, sur l'issue sportive de ce match. A savoir si Heillecourt est bel et bien qualifié pour le 7e tour de la coupe de France.