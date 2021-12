Un pugilat. La rencontre entre les U18 du Berre SC et ceux du SO Caillolais, un club de Marseille, a fini en bagarre générale, ce samedi. Des supporters de Berre ont envahi le terrain. Des joueurs Marseillais ont été blessés, plusieurs ont porté plainte.

Plusieurs blessés dans une bagarre lors d'un match de football entre Berre et un club de Marseille

Le match de U18 excellence entre le Berre Sporting Club et le Sports Olympiques Cailllolais, un club du 12e arrondissement de Marseille, a été arrêté à la 81e minute, samedi en fin d'après-midi. Il n'a jamais repris. La rencontre sportive s'est transformée en pugilat.

Les visiteurs menaient 3 à 1. Depuis le début du match l'ambiance était tendue. A la 81ème minute de la partie, un adjoint de l'entraîneur de Berre a été sanctionné par un carton rouge après un flot d'insultes adressées aux arbitres. A ce moment-là, tout dégénère, des supporters du Berre SC envahissent la pelouse et poursuivent les joueurs marseillais. "Des supporters ont couru après un gamin de 17 ans, l'ont coincé sur un côté et l'ont frappé", raconte Christophe, l'entraîneur de Caillols. Cet adolescent marseillais a 10 jours d'ITT, il souffre de blessures aux cervicales, au dos et à la cheville.

J'ai jamais eu aussi peur

Deux autres jeunes marseillais sont blessés. L'un d'eux a pris des coups au visage. Il a la mâchoire déplacée. "J'ai jamais eu aussi peur" témoigne l'adolescent.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Marseillais escortés hors de la cité par les gendarmes

L'équipe du SO Caillolais finit par se refugier dans les vestiaires, où elle se retrouve bloquée. Impossible de sortir, car les agresseurs les attendent dehors. Prévenue, la gendarmerie intervient. Les forces de l'ordre escortent les jeunes footballeurs, leurs entraîneurs et les parents jusqu'à leur voiture, puis jusqu'à la sortie de la cité. "Heureusement parce que 300 mètres plus loin, toute la cité était descendue cagoulée, avec les foulards", souligne Christophe. L'entraîneur explique qu'il n'a jamais vu de telles violences sur un terrain de foot.

"Mes joueurs sont tous traumatisés. Ils ne comprennent pas pourquoi des adultes sautent des tribunes et viennent les agresser", se désole Christophe. Le Berre SC va passer en conseil de discipline devant le district de Provence.

Le président de Berre demande la dissolution de son équipe de jeunes

Le président du club de Berre, Christian Patroghlian, joint par France Bleu Provence, se dit "effondré face à ce déchaînement de violence". Fait rare, il a envoyé, ce dimanche, au district une demande de dissolution de son équipe U18. Il retire son équipe de toute compétition. Très affecté, celui qui préside le club depuis six ans déplore "un effet de masse" : "Malheureusement le reflet de notre société. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Cela ne représente pas du tout les valeurs de mon club."