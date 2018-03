Le match de la 28ème journée de ligue 2 de football entre Sochaux et Auxerre qui devait se jouer ce soir à 20h est reporté en raison de la neige. La date de report n’a pas été arrêtée, mais les billets achetés restent valables.

Sochaux, France

Le match de la 28ème journée de ligue 2 entre Sochaux et Auxerre qui devait se jouer ce vendredi 2 mars à 20h au stade Bonal est reporté en raison de la neige.

Il y a trop de neige sur les abords du terrain et sur les accès au stade. Il y a encore des bancs de neige qui sont collés sur le haut des tribunes et qui risquent de tomber. Il s’agit de préserver l’intégrité des joueurs mais aussi la sécurité des spectateurs avec les routes enneigés et les conditions de circulation qui restent difficiles.

❄️⚠️ Le match face à l'@AJA de ce vendredi soir (J28 de @DominosLigue2) est officiellement reporté en raison des fortes précipitations de neige. #FCSMAJA

Une bâche couvrait le terrain depuis quelques jours, mais, la pelouse avait été débâchée ce vendredi matin, à 11h. C'est peu après qu'il s'est mis à neiger : une hauteur de 3 à 4 centimètres.

Sochaux est l'un des rares clubs de l'élite à disposer d'une pelouse chauffante.

Un report qui fait grogner les entraîneurs

La décision a été prise en concertation avec les entraîneurs, l’arbitre et le délégué de la ligue, même si l'entraîneur allemand de Sochaux aurait préféré jouer. Peter Zeidler, l'air passablement énervé n'a pas souhaité faire de commentaires.

La date du report n’a pas été fixée. Les billets achetés par les spectateurs restent valables.

La commission de contrôle des compétitions se prononcera sur une nouvelle date pour la tenue de cette rencontre sans doute en milieu de semaine prochaine.