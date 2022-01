Le match de l'Amiens SC contre Ajaccio reporté à cause des cas de covid

La Ligue de football professionnel vient de prendre sa décision. Le match de Ligue 2 entre Amiens et Ajaccio prévu samedi 8 janvier 2022 est reporté. C'est ce qu'avaient demandé les dirigeants du club picard à la Ligue de Football Professionnel. En cause, une douzaine de cas de Covid dans les rangs amiénois. En Ligue 1 le match entre Lille et Lorient qui devait lui aussi se tenir samedi a déjà été reporté par la LFP.

La ligue a rendu un avis concernant plusieurs matches, dont celui qui devait opposer Amiens à Ajaccio au stade de la Licorne. Il est reporté à une date ultérieure.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après avis de la commission nationale "COVID FFF" la LFP a décidé de reporter les matches :

SM Caen / Chamois Niortais FC, comptant pour la 20ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 8 janvier 2022 à 19 heures.

USL Dunkerque / Paris FC, comptant pour la 20ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 8 janvier 2022 à 19 heures.

Amiens SC / AC Ajaccio, comptant pour la 20ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 8 janvier 2022 à 19 heures.

Les nouvelles dates et les horaires des rencontres seront communiqués ultérieurement par la LFP.