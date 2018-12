Le match de l'année pour l'US Orléans face aux stars du PSG

Orléans, France

C'est le grand jour pour l'US Orléans qui affronte le Paris Saint Germain, leader incontesté de la Ligue 1 ce mardi soir en 8ème de finale de la coupe de la Ligue. L'événement sportif est important pour le club orléanais mais aussi pour les supporters. Le stade sera plein avec deux tribunes supplémentaires installées pour l'occasion et où 8400 spectateurs prendront place. On jouera bien sûr à guichets fermés, les places se sont vendues en un rien de temps avec des supporters qui ont fait la queue pendant de longues heures samedi dernier.

Un match déséquilibré

Du côté de Paris, cette compétition est une habitude car cela fait 5 ans que le Paris Saint Germain remporte le trophée. En revanche pour l'US Orléans, c'est un moment historique puisque c'est la première fois que les orléanais atteignent ce niveau de la compétition.

Le PSG vient avec son armada, à l'exception du brésilien Neymar. "Neymar a passé des examens. Il n'est pas à 100 % et ne sera pas dans le groupe en coupe de la ligue," a officialisé Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG. Marco Verrati, suspendu, ne sera pas non plus à Orléans. Mais pour le reste, le coach allemand a insisté sur le fait que le Paris Saint Germain ne prendrait pas le match à la légère. Et quand on demande à Thomas Tuchel s'il y aura une équipe B pour ce match de coupe de la Ligue, la réponse est claire : "Nous n'avons qu'une seule équipe, dans ma tête, ce n'est pas une équipe pour les coupes et la ligue des champions. Non vraiment, je n'ai qu'une seule équipe. C'est notre défi d'être intense et de rester sérieux, car il nous reste deux matches avant les vacances."

Composition d'équipe probable du Paris SG :

Areola (ou Buffon) - Kehrer, Kimpembe, N'Soki - Dani Alves, Rabiot, Marquinhos, Diaby - Di Maria - Mbappé, Cavani

"C'est une pression positive pour essayer de rivaliser avec ce type de joueurs," ironise le défenseur orléanais Pierre Bouby, "mais je ne suis pas quelqu'un de très stressé non plus. On est concerné, on a envie de bien faire, on sait très bien qu'ils sont meilleurs que nous. Le but, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes pour la ville, le club et les supporters."

On a une fierté, on n'a pas envie de se laisser marcher dessus, il n'y a pas de joueurs qui ont peur. On a du respect pour le PSG, mais sur le terrain on l'oublie. C'est un match où il faut prendre du plaisir et ne pas avoir de regrets - Pierre Bouby, le défenseur de l'US Orléans

Même tonalité chez le milieu de terrain, Karim Ziani, "c'est un super match à jouer, on sait qu'on a de toutes petites chances face à la meilleure équipe de France et de loin ... Mais j'en ai déjà joué des matches comme ça avec Marseille, on avait perdu contre Carquefou. Et une défaite, ça peut arriver à tout le monde. Alors un coup franc, une barre, un pointu, tout peut arriver ! Alors le plus important, c'est de se faire plaisir et d'y croire et de ne pas en faire tout un fromage !"

Le gardien Thomas Renault, dernier rempart de l'US Orléans, fera-t-il un 4ème exploit en coupe de la ligue ? © Radio France - Johan Gand

De nouveaux exploits de Thomas Renault, le gardien de l'USO?

L'US Orléans pourra compter sur son arme magique. C'est le gardien Thomas Renault qui gardera les cages orléanaises face au PSG, lui qui est remplaçant en championnat de ligue 2, sera de nouveau titularisé en coupe de la ligue. Déjà victorieux lors de trois séances de tirs aux buts face à Béziers, Nancy et Reims, il rêve d'en remporter une 4ème, "oui, c'est vrai," explique-t-il, "forcément, ce serait une issue des plus favorables, mais si on gagne avant, bien sûr que ça me va aussi! On est des compétiteurs et notre objectif, c'est quand même de gagner ce match. C'est notre métier, on est professionnel pour jouer ce genre de rencontre. On va essayer de contenter le plus de personnes. Malheureusement, beaucoup n'auront pas de places, ni au stade, ni dans la fan-zone du Zénith. Des commerçants vont mettre des téléviseurs."

Tout le monde veut partager cet événement, on sent l'engouement. On m'en parle sur le marché de Noël, on m'en parle aussi quan j'emmène les enfants à l'école - Thomas Renault, gardien de l'US Orléans

Toute la journée, antenne spéciale sur France Bleu Orléans pour vous faire vivre ce grand rendez-vous sportif, il y a aussi encore quelques places à gagner pour assister à la rencontre. Début de la retransmission à 20 heures, coup d'envoi à 21 heures.