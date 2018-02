Le match de National 3 de football prévu samedi prochain entre l'Etoile Filante Bastiaise et le club marseillais d'Endoume se jouera à huis clos et sur un autre terrain que celui de l'Etoile, à savoir celui du Bastio.

Cette décision, officialisée ce mardi par la fédération Française de Football, découlerait de menaces proférées par des supporters corses, notamment sur les réseaux sociaux, contre le club d'Endoume à l'occasion de ses matches contre l'Etoile ce samedi, mais également contre Borgo le 25 Mars et Lucciana le 29 avril. Des menaces prises au sérieux par les dirigeants d'Endoume qui sont intervenus auprès de la FFF et de la préfecture de Haute-Corse. Devant l'impossibilité et surtout le coût demandé aux dirigeants de l'Etoile pour assurer une totale sécurité sur son stade, l'idée a été proposée de jouer sur un autre stade, mais surtout sans public.

Furiani étant pris par le match de rugby féminin France-Italie, c’est donc le stade du Bastio qui a été retenu.

"Déçus et pénalisés"

Du côté de l’Etoile, c’est évidemment la déception pour Jean-Luc Negroni, le président du club. « Nous subissons les conséquences des évènements qui se sont produits sur le terrain d’Endoume et auxquels nous sommes totalement étrangers. Pour nous, jouer à huis clos ce n’est pas la meilleure façon d’aborder ce match, nous sommes un peu déçus mais nous l’acceptons. Déçus et pénalisés, à double titre, car nous ne pourrons pas recevoir de supporters, qui auraient pu nous porter pour obtenir cette victoire, et financièrement on aurait pu faire une belle recette, nous sommes un club avec de petits moyens »

Jean-Luc Negroni qui espère que les autres clubs corses ne subiront pas le même sort. « J’espère que la tension redescendra pour les prochains matches et que le Gallia et Borgo pourront jouer leurs rencontres comme toutes les autres ».

"Une décision anormale"

Pour le président de l’Etoile cette décision est « anormale ». « Nous sommes étrangers à tous ces évènements, nous sommes derniers du championnat et nous ne pouvons pas défendre nos chances. »

Les incidents d'Endoume seront, eux, examinés par la Commission de Discipline de la FFF, le 1er mars prochain.

Endoume, aujourd’hui leader du championnat de N3 est le principal concurrent du Sporting pour la montée.