Le match de Noël du Mans FC contre Cholet est annulé

Le Mans FC avait prévu toute une soirée de fête pour son match de Noël et la réception de Cholet ce mardi 14 décembre au MMArena. Elle n'aura pas lieu. Ce lundi à 20 h 30, la nouvelle est tombée : le match doit être reporté à cause de cas de covid au sein de l'effectif manceau.

"Avant la séance d’entraînement du jour, à 17h30, plusieurs membres de notre groupe professionnel ont ressenti des symptômes indiquant une infection potentielle à la Covid-19, indique le club dans un communiqué, l’ensemble du groupe a aussitôt réalisé un test antigénique et plus de 4 cas positifs ont été détectés." Une quinzaine selon nos informations.

16 000 spectateurs étaient attendus

Pour ce dernier match de championnat avant la trêve, 16 000 spectateurs étaient attendus, dont de nombreux enfants licenciés des clubs de foot sarthois, avec au programme plusieurs animations dés 17h et notamment un feu d'artifice. Ce n'est que partie remise assure le club : "Au-delà du volet sportif, nous sommes également désolés pour tous les spectateurs, petits et grands, qui attendaient cet événement avec impatience. Le Club reviendra rapidement vers son public pour plus d’informations concernant ce report et la billetterie."

Le sort semble en tout cas s'acharner sur cette rencontre. Initialement prévue le vendredi 10 décembre, elle avait dû décalée au mardi pour permettre à Cholet de jouer son huitième tour de Coupe de France contre les Martiniquais du Club franciscain, après que ce match avait été lui-même décalé en raison des manifestations dans les Antilles.