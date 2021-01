Le match des Verts à Strasbourg est maintenu malgré la covid

Les Verts vont bien jouer cet après-midi (15 heures) à Strasbourg malgré la covid. On compte pourtant plusieurs cas de covid 19 au sein de l'effectif de l'AS Saint-Etienne, des joueurs et des membres du staff. Au total entre 15 et 20 personnes ont été testées positives.

Les joueurs de l'AS Saint-Etienne vont bien affronter les Strasbourgeois cet après-midi à 15 heures en Alsace. Le doute planait encore ce matin alors qu'on compte plusieurs cas de Covid 19 au sein de l'effectif des Verts et des membres du staff également. C’est bien un véritable cluster qui s’est déclaré du côté de l’ASSE cette semaine, avec dix cas positifs chez les joueurs et presque autant chez les membres du staff dont Claude Puel et ses principaux adjoints.

Cette après-midi ce sont pour la plupart des gamins qui vont défendre les couleurs stéphanoises, encadrés par un staff autour de Laurent Huard le directeur technique du centre de formation. Les joueurs ont été testés encore ce dimanche matin en urgence et il n'y a apparemment pas de nouveau cas. Les Verts disposent donc, et comme le veut le protocole de 20 joueurs disponibles mais on peut s’interroger sur le degré de risque pris par la ligue pour maintenir coûte que coûte ce match de foot. Tous les joueurs stéphanois, même négatifs au covid, sont cas contat et aucun test on le rappelle n’est fiable à 100%.

Strasbourg-ASSE, une rencontre à suivre évidemment en direct et en intégralité sur France Bleu Saint Etienne Loire dès 14h30. Le coup d'envoi est prévu à 15 heures.