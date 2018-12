Le match des Verts contre l'OM se jouera dimanche à Geoffroy-Guichard avec un public marseillais restreint

Saint-Étienne, France

Ce dimanche 09 décembre à 21h00, au stade Geoffroy-Guichard, le match entre l’Association Sportive de Saint-Étienne (ASSE) et l’Olympique de Marseille est maintenu.

300 supporters de l’équipe de Marseille sont autorisés à se déplacer au stade Geoffroy-Guichard. "Ceux-ci devront obligatoirement arriver par bus, dans le cadre d’un déplacement organisé par le club de l’Olympique de Marseille et sous escorte des forces de l’ordre ".

En dehors de ce déplacement organisé, toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, ne pourra accéder au stade Geoffroy-Guichard et à ses abords. Le non-respect de ces dispositions constitue un délit passible de six mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Les contrevenants s’exposent en outre à des interdictions administratives de stade.