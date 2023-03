"Le match doit être plié en une demi-heure" : le Racing remporte un match crucial face à Auxerre

Ils n'ont pas hésité à le qualifier de match "charnière" avant le début de cette 28ème journée de Ligue 1. Les joueurs et l'entraineur du Racing se sont donc montrés satisfaits après la victoire face à l'AJ Auxerre (2-0) dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1. "C’est très difficile de gagner un match. Il faut faire énormément d’efforts. On affrontait une équipe en forme. Il fallait répondre présents et les joueurs l’ont très bien fait" , s'est réjoui Frédéric Antonetti à l'issue de la rencontre.

ⓘ Publicité

"On a joint les actes à la parole"

Gerzinho Nyamsi a même inscrit son premier but de la saison. Une frappe magnifique, dès la 5ème minute de jeu, qui a mis ses partenaires sur les bons rails. "J'avais à cœur d'aider l'équipe en marquant ce but. Pour moi aussi, parce que j'ai souvent des occasions. J'en ai encore eu deux aujourd'hui. J'en mets une et je suis très content.'

"Je pense qu'aujourd'hui on a joint les actes à la parole, estime le défenseur Thomas Delaine. On est entrés sur le terrain avec beaucoup de détermination, on n'a pas laissé beaucoup de place à cette équipe d'Auxerre pour s'exprimer pendant les trente premières minutes. On s'est un peu relâchés, mais on a bien géré ce petit moment faible. Dans l'ensemble c'est un match positif de notre part."

L'entraineur Frédéric Antonetti a toutefois déploré que son équipe n'ait pas fait le break plus tôt, à l'image du pénalty raté par Habib Diallo en première mi-temps (21e). "Au bout d’une demi-heure, le match doit être plié. Le fait de rater ce penalty nous fragilise mentalement. Parfois, on doit faire vivre le ballon plus vite." Il a néanmoins loué les qualités défensives de son équipe durant la rencontre, avant qu'Habib Diallo inscrive le deuxième but libérateur en fin de match (86e).

Avec cette victoire le Racing, 15ème au classement prend trois points d'avance sur la zone de relégation. Il profite également du match nul entre deux concurrents directs, Brest et Troyes (2-2) et de la défaite d'Ajaccio (19e) face à Monaco (2-0) pour se donner un peu d'air.

"C'est un petit écart, c'est pas encore la grande bouffée d'oxygène, a reconnu Thomas Delaine. Il va falloir qu'on aborde tous les matchs comme celui-ci et celui de Marseille (2-2 ndlr). Si on fait ça, on devrait accrocher le maintien, en tout cas on va tout faire pour. On sent une vraie prise de conscience dans le groupe à l'entraînement." Après la trêve internationale, le Racing se déplace sur la pelouse de Monaco, actuel quatrième de Ligue 1.