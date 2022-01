Le match du Mans FC reporté à cause de cas de Covid dans l'effectif d'Avranches

Le match entre le Mans FC et Avranches est reporté à cause de cas de Covid

A nouveau un match reporté pour le Mans FC. Les Sang et Or devaient affronter ce vendredi 7 janvier Avranches pour la reprise de la saison de National. La rencontre a finalement été décalée à une date ultérieure à cause de cas de Covid parmi les Manchois, annonce l'entraîneur de l'US Avranches, Frédéric Reculeau. "Il y a six cas et moi, donc on a décidé de reporter la rencontre par sécurité", explique-t-il. "Maintenant la crainte, c'est d'apprendre qu'il y a d'autres joueurs touchés."

C'est donc le deuxième match reporté de suite pour les Manceaux après la réception de Cholet le 14 décembre, cette fois à cause de cas positif parmi l'effectif du Mans FC. Une rencontre désormais prévue pour le mardi 25 janvier à 20h. A noter que les places ne sont plus valables, vous allez devoir vous faire rembourser.