Le match du Variétés Club de France prévu le 2 avril à Andrézieux est reporté en septembre

A cause du coronavirus, le match du Variétés Club de France prévu le 2 avril à Andrézieux pour la Fondation des femmes et SOS Violences conjugales 42 est reporté au 9 ou 10 septembre.

Le manager du Variétés Club de France, Jacques Vendroux, est venu de Paris lundi pour annoncer le changement de date. Le match face à une sélection de la Loire prévu le jeudi 2 avril (19h) au stade de l'Envol d'Andrézieux-Bouthéon au profit de la Fondation des femmes et SOS Violences conjugales 42 est reporté à cause du coronavirus. Il aura lieu le 9 ou le 10 septembre.

François Clerc, président d'Andrézieux :

"On a eu la sagesse et l'obligation de reporter. Cela nous laisse un peu de temps pour mieux nous préparer, avec d'autres animations. On est content d'avoir ce bel événement qui nous tient à cœur au stade de l'Envol, avec un beau plateau coté Variétés. Mais aussi de mon coté avec une belle petite équipe de joueurs de la région à qui je donne rendez-vous début septembre."