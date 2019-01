Le match entre Andrézieux et Bergerac reporté pour cause de terrain gelé

Par Alexandre Vau, France Bleu Saint-Étienne Loire et France Bleu Périgord

Le match entre l'ASF Andrézieux-Bouthéon et Bergerac prévu demain 18h est reporté. La neige tombée hier a gelé, et rend le terrain impraticable. La mairie a pris un arrêté municipal pour protéger les joueurs et la pelouse du stade de l'Envol.