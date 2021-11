Le match Lens-PSG se disputera sans supporters parisiens le samedi 4 décembre

Le match Lens-PSG programmé samedi 4 décembre en ligue 1 se disputera sans supporters parisiens, en vertu d'un arrêté pris par le préfet du Pas-de-Calais qui invoque des raisons de sécurité face au "lourd contentieux entre les deux clubs".

Une décision suite au contentieux entre les deux clubs

Classée à risque majeur par la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme (DNLH), la rencontre, qui se jouera en outre le même jour que Lille-Troyes, opposera deux équipes dont les fans ne s'apprécient guère. L'arrêté cite "la dégradation du bus officiel des joueurs lensois par des supporters parisiens dans la nuit du 1er au 2 mai 2021" et "le déplacement de supporters parisiens (...) pour s'en prendre aux supporters lensois et aux visiteurs croisés dans le centre-ville de Lens" après la rencontre entre Lens et Saint-Etienne le 15 août dernier.

Aucune personne _"se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel"_ne pourra accéder au stade Bollaert-Delelis, ni fréquenter ses abords et le centre-ville de Lens, du samedi 4 décembre 6 heures jusqu'au dimanche 6 heures, précise l'arrêté.