Le match Lyon Montpellier décalé à 19 heures en raison de la canicule

Le coup d'envoi du match de la 2e journée de L1 entre Lyon et Montpellier, prévu initialement à 17h samedi à Lyon, a été décalé à 19h en raison de "l'alerte canicule dans le département du Rhône". C'est ce qu'a annoncé la Ligue de football professionnel. On attend de très fortes chaleurs au Groupama Stadium.

Plus tôt dans la journée, l'entraîneur de l'OL Laurent Blanc s'était inquiété des effets de la chaleur sur la santé des joueurs, s'interrogeant sur l'opportunité de faire disputer le match contre Montpellier à 17h. "En rugby, le match de Lyon a été décalé de 16h à 18h10. C'est du bon sens, c'est tout. Mais les droits TV sont importants. C'est quand même la santé des joueurs qui devrait être déterminante et on sait très bien que ce n'est pas le cas", avait-il déclaré avant la décision de la LFP.

La France connaît actuellement un épisode caniculaire et Météo-France a prévu des pics de température jusqu'à 38 degrés samedi à Lyon.