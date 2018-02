La ligue de football professionnel (LFP) a décidé de programmer la rencontre de Ligue 1 entre l'OGC Nice et le Paris SG le dimanche 18 mars à 13 heures. Une décision stratégique pour le développement à l'international du foot français, notamment en Chine et dans le continent asiatique.

La rencontre comptant pour la 30e journée de Ligue 1 entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain se jouera le dimanche 18 mars à 13 heures. Un horaire qui va permettre aux téléspectateurs... asiatiques de découvrir une affiche du championnat de France. La saison dernière, les aiglons avaient battus les Parisiens (3-1).

La ligue de football professionnel l'a annoncé ce lundi. La LFP qui cherche à développer à l'international la Ligue 1 Conforama. Ainsi cet horaire exceptionnel va permettre une diffusion en prime time du match en Asie du Sud-Est : Chine, Indonésie, Philippines, Malaisie, Vietnam...

Didier Quillot, le directeur général executif de la Ligue a déclaré : " Un an après l’ouverture du bureau du football français à Pékin, la programmation d’une grande affiche de Ligue 1 Conforama en prime time pour le continent asiatique constitue une nouvelle étape pour mieux faire connaître le championnat de France. Cette grande première permettra une meilleure exposition de la Ligue 1 Conforama auprès du public asiatique de plus en plus intéressé par le spectacle offert par les clubs français. "

Le Gym sous actionnariat chinois

La LFP avait déjà voulu tenter le coup en décembre dernier, mais finalement un accord n'avait pas été trouvé avec une chaîne de télévision chinoise de grande envergure. Cette fois, tout le monde est sur la même longueur d'ondes : la ligue, les diffuseurs Canal + et beIN SPORTS, les clubs de Nice et Paris, et les chaînes asiatiques.

Le choix de diffuser la rencontre entre le Gym et le seul club français encore en lice en Ligue des Champions peut aussi être observé du côté de l'actionnariat de l'OGC Nice. Depuis la saison dernière, des chefs d'entreprise chinois et américains ont pris le contrôle du club de football azuréen.