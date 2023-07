On connaît la date et l'heure de la rencontre entre Nîmes et Martigues, pour le coup d'envoi de la saison en National.

Frédéric Bompard, entraîneur du Nîmes Olympique © Radio France - Grégory Jullian Pour lancer sa saison en National, Nîmes Olympique savait déjà que son lever de rideau se jouerait à domicile, face à Martigues. On sait maintenant que le match aura lieu le lundi 14 août à 18h30 au stade des Antonins.