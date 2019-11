Le match Nimes-Rennes reporté à cause de la pluie

le match Nîmes Olympique contre Rennes annulé à cause de la pluie

Nîmes, France

Le match Nîmes contre Rennes n'a pas pu avoir lieu : « On a fait différents tests aux quatre coins du terrain avec mes collègues, le rebond du ballon n'était pas possible et la sécurité des joueurs - qui est une priorité - ne pouvait pas être garantie », a dit l'arbitre Willy Delajod, accompagné du délégué de la rencontre en salle de conférence de presse.

Dès 18h00, la pluie n'a pas cessé de tomber sur Nîmes et sur le Stade des Costières.

Les joueurs des deux équipes ont commencé à s’échauffer comme si de rien n'était mais on sentait que le match allait être reporté : le ballon était freiné sur des passes. L'arbitre a fait plusieurs essais avec le ballon qui ne furent pas concluants. Le ballon ne rebondissait presque pas. Le terrain était tout simplement impraticable. Il est 19h58, le speaker des Costières annonce le report de la rencontre.

Pas de date connue pour le moment pour jouer le match

Entre les rencontres de la Coupe de la Ligue et ceux de Rennes en Ligue Europa, il est fort possible que le match se fasse en 2020. Cela n'arrange pas les affaires des Nîmois. Ils étaient, pour la première fois cette saison, relégables avant le début de la partie.

Nîmes est dernier de la L1 avant d'aller à Strasbourg samedi 9 Novembre

Les Crocos n'ont pas joué mais ce n'est pas le cas des autres équipes. Dijon a battu le PSG vendredi (2-1), Metz et Montpellier ont fait match (2-2). Conséquence : Nîmes, avec un match en moins, se retrouve dernier du classement avec 11 points. Dijon, Strasbourg et Metz ont tous un point de plus que les Nîmois.

Prochain RDV pour les Crocos, ce sera le samedi 9 Novembre à la Meinau de Strasbourg à 20h. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match très important de la 13e journée en direct et en intégralité !