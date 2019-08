Le match nul-victoire d'une AJ Auxerre déroutante face à Guingamp (2-2)

Auxerre, France

Oui, l'AJA courrait après un nouveau succès, pour faire tourner son compteur mais surtout, pour commencer à remplir son réservoir de confiance, presque vide ces dernières semaines.

Oui les icaunais méritaient mieux à la vue de leur prestation emballante dans un premier temps, avant de craquer à deux reprises avant la mi-temps (18e, 33e), sur deux erreurs défensives.

Mais non, l'AJA n'a pas craqué, comme on aurait pu l'imaginer quand on repensait à ses dernières sorties.

Furlan lance son joker buteur Merdji, Barreto dans les bons coups

Menés contre le cours du jeu en première période, les auxerrois ont su se relancer au bon moment, dès le retour des vestiaires, après un discours mobilisateur de leur entraîneur Jean-Marc Furlan à la pause. Des mots sur les maux et des actes pour un pacte: ne pas lâcher et revenir à la marque. Superbement servi par Barreto, Merdji réduit la marque de près (1-2, 56e). On se dit que l'AJA peut le faire, peut renverser les bretons. Elle finit par égaliser sur un pénalty généreux obtenu par Mickaël Barreto et transformé intelligemment par Dugimont (83e)

J-M Furlan, entraineur de l'AJA: "si les joueurs avaient perdu ce match, cela aurait été très injuste" Copier

"C'est un sentiment très positif pour l'équipe selon l’entraîneur icaunais Jean-Marc Furlan. Quand tu ne perds pas, c'est très important pour construire un projet. Et le championnat est un projet. Et si tu es capable de revenir de 2-0, et j'aurais bien aimé que le match dure 5 ou 10 minutes de plus, c'est que tu as des ressources. Si les joueurs avaient perdu ce match, cela aurait été très injuste. Revenir à 2-2 après avoir été menés 2-0 est un point d'ancrage important pour les joueurs."

Yanis Merdji, premier buteur de l'AJA "c'est limite une victoire"

Yanis Merdji, premier buteur icaunais: "on a peut-être eu un déclic collectif" Copier

L'AJA revient de très loin et va pouvoir surfer sur cette remontada. "On envoie des signaux très forts en montrant que l'on est un groupe très solidaire, que l'on n'a pas lâché malgré le score qui n'était pas en notre faveur à la mi-temps explique Yanis Merdji. C'est limite une victoire pour le premier buteur icaunais, à la 56e, à peine sorti du banc. On a un très bon état d'esprit depuis le début du championnat et ce soir (lundi), _on a peut-être eu un déclic collectif qui a fait que l'on a fait un peu plus les efforts les uns pour les autres_, que l'on s'est un peu plus démené, que l'on a fait un peu plus de charbon au milieu de terrain. On a peut-être mis la "beauté du foot" de côté. Et on a réussi à prendre un point."

Ce qui en fait quatre en quatre matches pour des icaunais 15èmes de Ligue 2 mais relancés et qui vont tenter cette fois de confirmer leurs belles intentions au pied des Volcans. Ils sont attendus ce vendredi à Clermont, surprenant leader de cette Ligue 2.

Fomba vendu à Nîmes (L1)

En aparté du match nul de l'AJA, les dirigeants icaunais ont confirmé le départ de Lamine Fomba pour Nîmes (L1). Le milieu de terrain de 21 formé à l'AJA, où il lui restait 3 ans de contrat, va signer dans le Gard.

Les crocos vont verser environ 4 millions d'euros à l'AJA, plus un intéressement (autour de 20%) sur un éventuel futur transfert.