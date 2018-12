Le match OM / Bordeaux reporté ?

La LFP (Ligue de football professionnel) va certainement décider de reporter la rencontre entre l'OM et Bordeaux, à la demande de la Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône. Le match, comptant pour la 18e journée de Ligue 1, doitt avoir lieu ce dimanche (21h) au stade Vélodrome. Motif invoqué ? Comme pour toutes les autres rencontres dans ce cas, "en raison de l’actualité et de l’affectation des forces de l’ordre sur d’autres missions."

Le week-end dernier déjà, l'OM n'a pas pu jouer sa rencontre à Saint-Etienne, et le match a été décalé au 16 janvier (21h) prochain. Quant au match entre Angers et Bordeaux, lui aussi avait été repoussé au 15 janvier.

"On subit les événements et on s'adapte. Il y avait des choses qu'on pensait pouvoir faire à St-Etienne, et puis finalement on n'y a pas joué. Donc on est obligé de s'adapter notamment sur le match de demain (jeudi, OM / Limassol). De toute façon dans mon métier c'est ça, d'avoir une capacité d'adaptation importante" Rudi Garcia