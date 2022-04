Le Mayennais Francis Coquelin en demi-finale de la Ligue des Champions de football : "On savoure, on va rêver"

Le club de Villareal a réussi l'exploit mardi soir contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. L'équipe espagnol a terrassé le champion d'Europe 2020 allemand. Villareal, qui avait gagné 1-0 au match aller, a réussi à accrocher la formation bavaroise sur son terrain, 1-1.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un exploit auquel a participé un footballeur bien connu en Mayenne. Le milieu de terrain Francis Coquelin, qui a démarré sa carrière à l'AS Bourny, un club de quartier de Laval, titulaire d'entrée, a joué 75 minutes sur le terrain du Bayern : "on va savourer. Je suis venu ici car je savais qu'il y avait un projet ambitieux. On est capable de lutter contre les plus grands, on va rêver" a-t-il déclaré à nos confrères de BeIN Sports.