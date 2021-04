Le Mayennais Jérôme Brisard désigné arbitre assistant vidéo à l'Euro 2021 !

Un Mayennais participera de très près à l'EURO 2021 de football, à partir du 11 juin. Jérôme Brisard, 35 ans, est en effet désigné comme arbitre assistant à la vidéo (VAR), dans l'équipe d'un autre français : Clément Turpin. C'est la première fois que le licencié des Francs Archers Laval participe à un Euro de football.

Lorsque Clément Turpin sera au sifflet lors d'un match, c'est Jérôme Brisard qui travaillera sur la VAR, dans un car-régie près du stade, pour vérifier d'éventuelles actions litigieuses. Une fonction que le Mayennais connaît déjà très bien. Cette saison, Jérôme Brisard a occupé par 5 fois la régie vidéo sur des matchs de Ligue des Champions, et toujours dans l'équipe de Clément Turpin. Le Mayennais a récemment travaillé sur le quart de finale retour entre Chelsea et Porto (0-1), et le huitième de finale retour entre Liverpool et Leipzig (2-0).

L'arbitre va donc avoir l'occasion encore de visiter les plus beaux stades d'Europe. Cette année, pour célébrer ses 60 ans, l'Euro se jouera exceptionnellement dans onze villes, dont la liste a été actualisée ce vendredi : Amsterdam, Bakou, Séville, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Munich, Saint-Pétersbourg, Rome et Londres (la ville de Dublin perd l'accueil de quatre rencontres en raison de la crise sanitaire).

Jérôme Brisard fait donc partie des 7 sept français qui feront leur bagage en juin (Stéphanie Frappart, Clément Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore, François Letexier, Frank Schneider).

La liste complète des arbitres sélectionnés à l'Euro

Felix Brych (Allemagne)

Cüneyt Çakır (Turquie)

Carlos Del Cerro Grande (Espagne)

Andreas Ekberg (Suède)

Orel Grinfeeld (Israël)

Ovidiu Alin Hategan (Roumanie)

Sergei Karasev (Russie)

Istvan Kovacs (Roumanie)

Bjorn Kuipers (Pays-Bas)

Danny Makkelie (Pays-Bas)

Antonio Miguel Mateu Lahoz (Espagne)

Michael Oliver (Angleterre)

Daniele Orsato (Italie)

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugal)

Daniel Siebert (Allemagne)

Anthony Taylor (Angleterre)

Clément Turpin (France)

Slavko Vinčić (Slovénie)