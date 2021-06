Le mercato d'été démarre, quelles options pour le TFC ?

Alors que le mercato d'été démarre officiellement ce mercredi 9 juin à minuit, le TFC est encore à la recherche de son futur entraîneur et de plusieurs joueurs. Tout pourrait se décanter très rapidement, et les questions restent encore plus nombreuses que les réponses.

C'est l'heure des affaires pour le TFC. Avec l'ouverture officielle du mercato d'été ce mercredi 9 juin à minuit, les départs et les arrivées de joueurs devraient donc s'accélérer dans les semaines à venir. Même si les Toulousains n'ont pas non plus attendu pour commencer leur marché et débuter les tractations.

Des départs annoncés

Un départ déjà acté chez les joueurs-cadres du club, celui du jeune milieu de terrain Manu Koné, 36 matchs joués cette saison et trois buts à son actif. L'affaire était pliée depuis des mois, la sentinelle du TFC rejoint le Borussia Mönchengladbach pour la saison à venir.

Autre sensation de Ligue 2 cette saison, le jeune attaquant Amine Adli, élu meilleur joueur de Ligue 2 cette saison, pourrait quitter le navire toulousain dans les semaines, voire les mois à venir. Plusieurs clubs ont déjà montré leur intérêt pour le Pitchoun, notamment l'Olympique de Marseille.

Un nouvel entraîneur

Côté arrivées, les Toulousains attendent toujours le successeur de Patrice Garande, remercié début juin par la direction pour ne pas avoir su faire remonter le club dans l'élite cette saison, malgré une troisième place en championnat. Pour le remplacer, plusieurs noms comme l'ancien milieu de terrain du TFC Laurent Battles, deux ex-entraîneurs de Ligue 1 avec David Guion et Thierry Laurey... Mais aucune certitude ni aucun nom avancé pour l'instant par le club.

Dejaegere reste au club

En attendant l'arrivée du nouveau coach, le TFC a aussi enregistré quelques bonne nouvelles, notamment concernant son milieu de terrain Brecht Dejaegere. Le Belge, arrivé en prêt du club de la Gantoise reste en bord de Garonne. Le TFC a en effet levé l'option d'achat sur son joueur.

En rajoutant également les retours de prêt de plusieurs joueurs, comme du jeune attaquant Aaron Leya Iseka, le TFC a déjà quelques certitudes pour la suite et pour le mercato qui se termine à la fin de l'été, le 31 août.