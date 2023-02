Le mercato de l'OM : trois recrues et six départs

Le mercato d'hiver s’est achevé ce mardi soir, par la signature dans les dernières heures d'une nouvelle et dernière recrue à l'OM : le Portugais Vitinha rejoint l'effectif olympien. Le jeune attaquant de 22 ans, est arrivé de Braga au Portugal, dès ce mardi en fin de journée à l'aéroport de Marseille Provence à Marignane. C'est la recrue en attaque qu'attendaient les supporters de l'OM. Vitesse, habileté et une grosse frappe : ce sont les qualités attendue par l'OM pour l'avant-centre qui a inscrit 13 buts et délivré cinq passes décisives en 27 matchs disputés avec son club portugais.

ⓘ Publicité

L'OM enregistre ainsi trois recrues dans ce mercato d'hiver. L'offensif ukrainien Malinovskyi avait déjà rejoint le club tandis que le milieu de terrain Azzedine Ounahi, recruté cette semaine, sera pour la première fois dans le groupe qui se déplace à Nantes ce mercredi soir en Ligue 1 (coup d'envoi à 19h, match à suivre en direct sur France Bleu Provence).

Trois arrivées et six départs

L'OM qui souhaitait réduire son effectif compte également six départs : les offensifs Dieng et Luis Suarez, les milieux de terrains Gerson puis Gueye et le défenseur Isaac Touré. Parti aussi le jeune attaquant Ben Seghir, souvent convoqué mais peu utilisé. Tous étaient remplaçants.

Si on met les gardiens de but de côté, le coach Igor Tudor peut compter sur 17 joueurs capables d'être titulaires, ce qui n’est pas énorme en cas de blessure ou suspensions...