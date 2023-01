Le mercato du Racing Club de Strasbourg : quatre arrivées, autant de départs, Ajorque pas remplacé

Le mercato d'hiver, qui s'achève ce mardi 31 janvier à minuit (à 23 heures pour les transferts entre clubs français), ne devrait plus réserver de surprise de dernière minute au Racing Club de Strasbourg. "On ne bougera plus", assure un dirigeant du club. Ce marché hivernal a été plus mouvementé que d'habitude. Le club a enregistré quatre départs pour autant d'arrivées.

Adrien Thomasson, Ludovic Ajorque, Ronaël Pierre-Gabriel et Karol Fila (ce dernier est prêté à Zulte-Waregem en Belgique) ont quitté les bords du Krimmeri. Dans l'autre sens, on note les recrutements de Frédéric Guilbert , Eduard Sobol, Morgan Sanson et Yuito Suzuki.

Le départ d'Ajorque laisse un vide

La balance des transferts est positive (à hauteur d'environ 7 - 8 millions d'euros), de quoi renflouer un peu les finances du club, malmenées ces dernières années par la crise du Covid et l'effondrement des droits télé. Mais on aurait pu s'attendre à ce que le club remplace au moins Ludovic Ajorque (certes décevant en première partie de saison), alors que la situation est critique au classement (le Racing pointe à la 17ème place de la Ligue 1 et ne compte que 15 petits points en 20 journées).

Le Racing ne possède plus que trois attaquants d'expérience, Habib Diallo, Kevin Gameiro (suspendu ce mercredi à Rennes) et Lebo Mothiba, qui n'a quasiment pas joué depuis deux ans et demi en raison de multiples blessures. La recrue japonaise Yuito Suzuki et le jeune Dany Jean devront apporter leur écot, mais ils n'apportent aucune garantie au plus haut niveau.

On n'ose imaginer si Habib Diallo ou Kevin Gameiro venait à se blesser grièvement. Mais l'entraîneur Mathieu Le Scornet reste stoïque, quand on lui demande s'il n'est pas inquiet de ne pas avoir plus d'attaquants de métier à sa disposition : "Il y a des attaquants présents, qui ont envie de faire des grandes choses pour l'équipe. Et on a aussi un devoir de révéler certains jeunes au niveau offensif, qui doivent prendre le relais de Ludo (Ajorque)".

Sobol, Guilbert et Sanson doivent vite apporter leur expérience

Pour le reste, le Racing a misé sur des joueurs expérimentés : le latéral ukrainien Eduard Sobol a disputé 35 matchs européens dans sa carrière (dont 19 en Ligue des champions ces quatre dernières années), Frédéric Guilbert et Morgan Sanson comptent près de 400 matchs en Ligue 1 à eux deux. Mais on l'a vu contre Toulouse, ils n'ont quasiment pas joué cette saison et manquent donc logiquement de rythme. Problème, les Strasbourgeois doivent urgemment prendre des points et beaucoup pour s'éloigner de la zone rouge.

Signe que cette saison n'est pas comme les autres, 28 joueurs ont déjà évolué sous le maillot strasbourgeois cette saison en L1. C'est beaucoup pour le Racing, un record depuis la saison 2005-2006.