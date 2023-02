Le Mercato du SM Caen en six mouvements

Le SM Caen compte ce mercredi matin deux joueurs de plus à l'issue du mercato hivernal et a fait bouger quatre joueurs dans la case départ. Pas de révolution mais un ajustement afin de respecter la marge budgétaire restreinte et l'équilibre de l'effectif.

Ils arrivent en Normandie

Après avoir scruté les clubs moins côtés (Bilal Brahimi et Ibrahim Cissé de Dunkerque, Johann Obiang issu de Rodez ou encore Samuel Essende et Quentin Daubin cet été de Pau), c'est de l'international que sont venus les deux recrues de ce mercato hivernal. Le Suédois Anton Salétros est arrivé dès l'ouverture du mercato en provenance de la D1 Norvégienne. Une arrivée rapide qui a permis au milieu de terrain suédois d'effectuer sa première titularisation dès le match contre Laval (0-0) ce samedi. La seconde recrue, Moussa Sylla, a été officialisée au dernier jour du mercato ce jeudi en provenance d'Utrecht et des Pays-Bas. L'ailier droit vient renforcer un secteur offensif en recherche de recrue depuis cet été. Les deux garçons arrivent libres et viendront augmenter la palette de joueurs de Stéphane Moulin et la concurrence dans le groupe caennais.

Ils quittent le SM Caen

Le SM Caen se sépare définitivement de son défenseur Jason Ngouabi . Il rejoint Bastia-Borgo en National après avoir joué deux fois seulement avec les pros. Pas de départ définitif en revanche pour Iyad Mohamed mais un prêt au Mans (National) . Idem pour Andréas Hountondji , prêté à Orléans. Il s'agira tout de même du second prêt de ce dernier qui avait débuté la saison sous les couleurs de Quevilly Rouen Métropole (L2) sans s'y imposer. Le jeune Brahim Traoré lui est prêté au standard de Liège avec option d'achat. Malgré des contacts, Jessy Deminguet, Norman Bassette et Adolphe Teikeu restent dans les effectifs du SMC. Le nouveau prêt de Zeidane Inoussa avec Valence en Espagne n'avait pas été bouclé ou en tout cas officialisé ce mercredi.

Fini le mercato d'hiver, en route pour le mercato d'été

La fin de la période hivernale des transferts ne signifie pas que le travail est terminé en coulisse. Il va falloir préparer le Mercato d'été avec notamment les prochains départs et les prolongations ou non des joueurs-cadres.

Dès juin prochain, Le défenseur Ibrahim Cissé , les milieux Jessy Deminguet et Yoann Court, l'attaquant Benjamin Jeannot et le milieu Hianga'a Mbock (fin prêt) seront libres de tout contrat. A cette liste s'ajoute aussi le cas à part de Franklin Wadja, toujours officiellement sur la liste des joueurs du SM Caen jusqu'en juin prochain. Si Jessy Deminguet a fait part de son choix de longue date de quitter son club formateur, Caen ne désespère pas de prolonger Ibrahim Cissé, pièce-maîtresse de sa défense.

Le club doit aussi anticiper l'arrivée de la dernière année de contrat de nombreux titulaires en 2024. C'est le cas du meilleur buteur Alexandre Mendy , des milieux de terrain Caleb Zady Séry, Djibril Diani et Quentin Daubin et du défenseur Johann Obiang . Si le club normand n'arrive pas à les convaincre de prolonger, il faudra songer à les transférer d'ici la saison prochaine.

Le latéral Ali Abdi, bien que prolongé, fera partie des joueurs susceptibles d'apporter les fonds nécessaires à l'équilibre des comptes du club et sera sans doute transférable. Il reste quelques mois pour préparer tout cela.