ASSE : le mercato ne tourne pas vraiment rond pour les Verts

Ce mercato pour l’ASSE, ça ressemble un peu à l’histoire du panier percé. On tente de le remplir d’un côté et de l’autre, il y a des fuites.

La journée d’hier ressemble un peu à çà. Contents de la présentation de Loïs Diony et de Saydi Janko prévue jeudi midi, le club stéphanois misait sur deux autres signatures pour muscler son effectif.

La première la confirmation de Jordan Veretout après un an de prêt ici de la part d’Aston Villa qui devait se concrétiser ce mercredi. Les deux quotidiens L’Équipe et Le Progrès expliquent ce matin qu’il n’était pas au rendez-vous de cette signature et que le club s’est sans doute fait doubler par le club italien de la Fiorentina qui a surenchéri pour capter le joueur.

Yann Karamoh ( 1er plan) va sans doute aller à l'Inter de Milan © Maxppp - Stéphane Geufroi

Une déception n’arrive jamais seule. Yann Karamoh, le joueur de Caen, également convoité par Oscar Garcia risque lui aussi de faire faux bond. On apprend qu’il préférera sans doute aller signer dans la journée à l’Inter de Milan. Là encore la surenchère pourrait permettre d’inverser la tendance.

L’ASSE a-t-elle les moyens et la volonté ?

Enfin, n'oublions pas les derniers épisodes du mercato mercredi. L’annonce du départ de Fabien « Papy» Lemoine pour Lorient et la signature de Nolan Roux au FC Metz. Pour l’instant il y a plus de départs que d’arrivées. Le mercato est loin d’être bouclé, mais plus le temps passe, plus le marché se réduit. La pression monte donc d’un cran dans la cellule de recrutement du club vert.