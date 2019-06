Le mercato se poursuit au SM Caen, Jessy Pi devient la 4e recrue de l'été

Caen, France

Quelques jours après la reprise de l'entraînement, le Stade Malherbe de Caen poursuit son mercato. Le toulousain Jessy Pi vient de signer pour deux saisons plus une en option. Après Anthony Gonçalves, Arnold Isako et Djibril Diaw, c'est la 4e recrue du SMC cet été. Le milieu de terrain formé à Monaco compte à ce jour près de 170 matchs en professionnel, à Troyes, Toulouse et Brest, en Ligue 1 et en Ligue 2.

Âgé de 25 ans, Jessy Pi a reçu le trophée de meilleur espoir du championnat de Ligue 2 en 2015, lors de la remontée de Troyes dans l'élite du football français. Le joueur participera à son premier entraînement lundi 1er juillet sur les terrains de Venoix.