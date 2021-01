Le MHR s'enfonce, sixième défaite de suite en Top 14 face à Lyon

Deuxième réception d'une série de quatre pour le MHR, en ce début d'année, et nouveau revers pour les Cistes (16-21). Déjà battus par Lyon de quatre points début janvier, les héraultais l'ont de nouveau été ce samedi, cette fois à domicile. Trois essais à un en faveur du Lou. Philippe Saint-André court toujours après son premier succès, lui qui officiait pour la troisième fois en tant qu'entraîneur du MHR.

Un MHR en perdition

La volonté de bien faire et là, de sauver le club aussi, mais les rugbymen de Montpellier semblent tétanisés face à la mission qui leur est confiée. Incapables de concrétiser leurs temps forts, maladroits dans le jeu, les partenaires de Arthur Vincent ont trop souvent les mains savonneuses et manquent de confiance au moment de faire les bons choix. A cela, s'ajoutent des vents contraires : les blessures et notamment celle de Fulgence Ouedraogo, ce samedi, mais aussi un arbitrage intransigeant, que certains jugeront sévères.

Résultat, même quand ils semblent tenir le match par le bon bout, comme en début de deuxième mi-temps, ils finissent par balbutier, craquer et s'incliner. Le MHR reste coincé à l'avant dernière place du classement, synonyme de barrage contre le finaliste de Pro D2. Une unit les sépare de Bayonne, douzième, alors qu'ils possèdent 19 points d'avance sur Bayonne, bon dernier.