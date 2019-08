Le MHSC conclut sa préparation par une victoire à Gérone, en Espagne

A une semaine de la reprise du championnat de France de Ligue 1, le MHSC s'est imposé en Espagne, sur la pelouse de Gérone (0-1). Un seul but, inscrit par Gaëtan Laborde, qui offre aux pailladins leur second succès, cet été.

Montpellier - France

Pour leur ultime match amical avant la reprise de la Ligue 1, les hommes de Michel Der Zakarian sont parvenus à garder leur cage inviolée, face à une équipe de Gérone très habiles techniquement mais maladroites dans le dernier geste. Offensivement, les pailladins ont aussi réussi à se montrer dangereux, à plusieurs reprises, notamment grâce aux inspirations d'Andy Delort, passeur décisif pour Gaêtan Laborde, auteur de l'unique but de la rencontre (5').

Devant près de 4.000 spectateurs et plusieurs dizaines de leur supporters, les héraultais concluent leur préparation estivale par une deuxième victoire ent six matchs (UNFP). Ils ont aussi concédé deux défaites (Saint-Etienne, Bordeaux) et fait deux matchs nuls (Huddersfield, Beziers).

Delort est de retour !

De la Coupe d'Afrique des Nations, le sétois est revenu avec un titre de champion, et avec une faim toujours aussi grande : très disponible et ultra précis, l'attaquant a débord délivré un amour de passe décisive à son compère Gaëtan Laborde, avant de marquer lui aussi, mais en position de hors-jeu. Remplacé par S.Camara, il aura joué près de 80 minutes. De bonne augure.

Très en vue aussi, Jordan Ferri continue de s'installer comme une pièce maîtresse du milieu de terrain. Il gratte des ballons, organise le jeu, et se bat sans arrêt.

Inquiétude pour Mollet ?

Le milieu offensif est sorti au quart d'heure de jeu. Florent Mollet a freiné sa course et a lui même sorti le ballon volontairement, avant de s'asseoir sur le bord du terrain, en se tenant derrière la cuisse gauche.