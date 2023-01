Le MHSC condamne les banderoles insultantes à la Mosson, le parquet de Montpellier ouvre une enquête

L'affaire n'en finit par de faire des vagues. Au lendemain du déploiement de banderoles insultantes visant les joueurs , dans les travées de la Mosson, lors du match entre le MHSC et Nantes en Ligue 1, les réactions se multiplient alors que des investigations viennent d'être lancées par le parquet de Montpellier.

Face au mode d'expression choisi par les Ultras pour exprimer leur colère devant les résultats et l'attitude de certains joueurs, le procureur de la République annonce dans un communiqué l'ouverture d'une enquête, confiée à la sûreté départementale, pour "injures publiques à raison de l’orientation sexuelle, introduction, détention et usage de fusée ou d’artifice dans une enceinte sportive et jet de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive".

Une enquête pour "injures publiques à raison de l’orientation sexuelle"

Dimanche, le match comptant pour la 19e journée de Ligue 1, avait été arrêté durant près de quinze minutes, en raison de fumigènes craqués en tribune et jetés sur la pelouse, mais aussi après l'explosion de pétards et/ou bombes agricoles dans l'enceinte. Avant ça, des banderoles avaient été déployées par les ultras de la Butte et de l'Armata.

L'une d'elle, brandie par la Butte, est à l'origine de la polémique et de l'avalanche de réactions, notamment dans le monde politique et associatif. On pouvait y lire "équipe de tapettes". Sur une autre, du côté des Armatas Ultras, le message suivant : "Allez tous vous faire enculer".

Aucun caractère homophobe derrière le mot "tapette" selon les Ultras de la Butte à l'origine de la banderole

Ce lundi matin, le porte parole du groupe de supporters à l'origine de cette banderole nous explique que ce message ne revêt "aucun caractère homophobe", mais que l'intention des ultras était de "dénoncer le manque de courage et de réaction des joueurs". Sylvain, joint par France Bleu Hérault, regrette une "récupération politique" dans un monde "aseptisé" et déplore "les proportions que prend cette affaire, au regard de sujets bien plus graves dans l'actualité".

Dans un autre communiqué, le MHSC se désolidarise en partie de ses supporters et "condamne avec la plus grande fermeté les propos homophobes". Le club n'exclut pas de déposer plainte, et explique que "des banderoles pour exprimer le mécontentement des supporters avaient été autorisées", mais que ce genre de propos "ne peut être toléré".

Le MHSC condamne et n'exclut pas de porter plainte

Le président Nicollin tient par ailleurs à assurer de son "engagement sincère" auprès des associations engagées dans la lutte contre l'homophobie mais aussi de "toutes celles et tous ceux qui ont pu se sentir offensés par le déploiement de ces banderoles".

Enfin, le club indique que dans le cadre de son programme "1 but marqué = 250 euros pour une cause", la somme collectée en février sera "reversée à une association en lien avec la lutte contre l'homophobie".

La ministre des sports demandes des sanctions

Dans la matinée de ce lundi, la Ministre des Sports avait demandé des sanctions, contre les auteurs de ces banderoles : "condamnation la plus ferme de ces images, de ces mots, de ces actes homophobes qui doivent disparaître des enceintes du football et du sport" avait-t-elle tweeté, avant de réclamer que les "auteurs soient identifiés, sanctionnés et tenus durablement à l'écart des stades".

En interne, le club s'attend à voir la tribune Etang-de-Thau fermée pour les deux prochains matchs à domicile.